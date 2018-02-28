taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.951
USD
3,8015
EURO
4,6424
ALTIN
161,09
PETR
64,8900

Muğla'da iki kişi sele kapılıp kayboldu

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen sele kapılan iki kişi kayboldu.

AA | 28.02.2018 - 22:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi Kocaçay Deresi mevkisinde Sinan Gümüş'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, dere yatağında arızalandı. Otomobilden inen Gümüş ve eşi Fidan Gümüş, dereden geçmeye çalışırken sel sularına kapıldı.

Muğla'da iki kişi sele kapılıp kayboldu

KURTARMA EKİPLERİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik botu, AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilerek, arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara bir helikopter de destek veriyor.

Belediyeye ait iş makinelerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da iki kişi sele kapılıp kayboldu VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzurum'daki kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.
Polisin kovaladığı hırsızı motosikletli genç yakaladı
Ankara'da polisin kovaladığı hırsızı bir motosiklet sürücüsü yakaladı.
Konya'da hamile eşini pompalı tüfekle vurdu
Konya'da yaşayan ve boşanmak üzere olan bir çift tartıştı. 47 yaşındaki Yaşar Ç., 3 aylık hamile eşi Fatma Ç.'yi pompalı tüfekle vurdu.
Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti
Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki iki ayrı olayda, 157 kaçak göçmen yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

190
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

171
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

64
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

128
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

71
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

289
Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

Yağış nedeniyle İZBAN yolda kaldı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM