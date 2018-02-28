Muğla'da iki kişi sele kapılıp kayboldu

Galatasaray'ya sakat olan Muslera ve Fernando'dan iyi haber geldi. Fatih Terim, iki oyuncuyu da Karabükspor maçında sahaya sürecek.

Benfica Kulübü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

Akaryakıt ve vergi kaçakçılığı kapsamında 72 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

1 Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler Özel bir anaokulunda, öğrencilere şiddet uygulandığı ve çıplak halde topluca tuvalete götürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

4 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

5 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

6 Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar Sokak ortasında kucağında bebek olan kadına çarpan taksici, aracından inerek annenin durumuna bakmak yerine hakaretler savurup olay yerinden kaçtı.