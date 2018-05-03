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Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü

Marmaris'te Nihat Mıstacaoğlu'nu sahiplendiği iki köpek, kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

İHA | 03.05.2018 - 23:22..
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Emekli turizmci Nihat Mıstacaoğlu'nun 5 ay önce sahiplendiği biri Rottweiler cinsi diğeri kırma olan iki köpeği de zehirlendi. Günü birlik İstanbul'a giden Mıstacaoğlu, döndüğünde köpeklerinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü


BAHÇEDE ET PARÇALARI BULDU

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, bahçede yaptıkları incelemelerde et parçaları buldu.

Veteriner, et parçalarının içerisine zehir konulduğunu tespit etti. Jandarmanın ilçe merkezine getirdiği et ve köpeklerden parçalar alınarak, incelenmek üzere İzmir'deki Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü

"YASALAR CAYDIRICI OLSUN"

Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Mıstacaoğlu, "Bunu yapanlar insan olamaz. Barınaktan sahiplenerek gözüm gibi baktım. Bozburun'da Dirvana Ailesi'nin başına gelen olaya üzülmüştüm ve şimdi benim başıma geldi. Evlat acısı gibi bir şey oldu. Bir an önce hayvanları öldürenler ile ilgili hapis cezaları çıkartılmalıdır. Yasalar da caydırıcılık olmadığı sürece bu tür katliamlar devam edecektir" dedi.

Olayı öğrenen Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bu yıl bu tür zehirlenme vakaları çok görülmeye başlandı. Zehirlenme vakalarının önüne geçemiyoruz ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bir an önce hayvan öldürenlere ağır cezalar verilmelidir" dedi.

Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü

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