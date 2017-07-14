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Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Fethiye'de aralarında FETÖ üyeleri bulunan 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

14.07.2017 - 00:09
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Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Fethiye'de ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Göcek Mahallesi'nden hareket eden ‘Bertuğbey 3' isimli günübirlik gezi teknesini, Tershane Adası açıklarında durdurdu.

RODOS ADASI'NA KAÇACAKLARDI

Tekneye çıkan ekipler yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan S.K., S.T., F.S., M.N.T., N.K., İ.T., H.K., İ.S. ve H.K. ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi.

Teknede bulunan 2 çocuk ise şüphelilerle birlikte Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ARANIYOR

İlk tespitlere göre yakalananlardan aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 5 şüphelinin İzmir, Van ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı kaydedildi.

2 çocuk, yakınlarına teslim edilmek üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alındı. 10 şüphelinin, işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

Muğla'da kaçma hazırlığındaki firari FETÖ'cüler yakalandı

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