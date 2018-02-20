taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7590
EURO
4,6653
ALTIN
162,71
PETR
65,5100

Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Fethiye ilçesinde kanala devrilen otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı.

AA | 20.02.2018 - 00:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Foça Mahallesi 1466 Sokak'ta, İbrahim G. (62) yönetimindeki 48 FU 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik su kanalına devrildi.

Şans eseri su akmayan kanaldaki otomobili görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü İbrahim G. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kazayı yara almadan atlatan ve bir müddet polise direnen İbrahim G, yapılan kontrolde 2,33 promil alkollü çıktı.

Gözaltına alınan İbrahim G, emniyete götürülürken, hasar gören araç da çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

5
Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

0
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

0
Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

2
Bağdat’ta terör saldırısı

Bağdat’ta terör saldırısı

0
Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM