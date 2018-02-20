Muğla'da kanala devrilen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

Foça Mahallesi 1466 Sokak'ta, İbrahim G. (62) yönetimindeki 48 FU 848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yaklaşık 2 metrelik su kanalına devrildi.

Şans eseri su akmayan kanaldaki otomobili görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü İbrahim G. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kazayı yara almadan atlatan ve bir müddet polise direnen İbrahim G, yapılan kontrolde 2,33 promil alkollü çıktı.

Gözaltına alınan İbrahim G, emniyete götürülürken, hasar gören araç da çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.