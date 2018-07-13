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Muğla'da kaybolan 2 turiste ulaşıldı

Muğla'da yürüyüşe çıkan iki turist havanın kararmasıyla yollarını kaybetti. Arama Kurtarma ekipleri 1 saatlik çalışma sonrası turistleri buldu.

AA | 13.07.2018 - 04:30..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan biri Hollandalı, diğeri Kanadalı iki turist kayboldu.

Muğla'da kaybolan 2 turiste ulaşıldı

OTELE ULAŞIP YARDIM İSTEDİLER

İlçeye tatile gelen Hollandalı Sebastian Tannick Leonard Van Erne (27) ve Kanadalı Abderrazak Cheffi (31), Ölüdeniz Mahallesi'nden Likya Yolu'nu takip ederek Kayaköy'e doğru yürüyüşe çıktı.

Bir süre sonra havanın karamasıyla yolunu kaybeden iki turist, kaldıkları oteli arayarak yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen AKUT ekibi yaklaşık bir saatte turistlere ulaştı.

Muğla'da kaybolan 2 turiste ulaşıldı VİDEO

Muğla'da kaybolan 2 turiste ulaşıldı

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