taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.461
USD
3,5865
EURO
4,1147
ALTIN
140,48
PETR
48,1600

Muğla'da kaybolan küçük Ayşe bulundu

4 gündür kayıp olan ve babası tarafından her yerde aranan 5 yaşındaki Ayşe annesinin yanında çıktı.

12.07.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. İç Haber

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki evlerinde oynarken ortadan kaybolan küçük kız Elazığ'da annesi E.E.'nin yanında olduğu öğrenildi.

Küçük Ayşe'nin kayıp olduğu haberinin yerel ve ulusal basında haber olup, sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından dede H.E. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, torunun kendi yanlarında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Elazığ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili yazı gönderip, gereğinin yapılmasını istedi. E.E., boşandığı eşi Cihan Deveci'yi arayıp, kızını kendisinin götürdüğünü söyledi.

Muğla'da kaybolan küçük Ayşe bulundu

Polisin, küçük Ayşe'nin ortadan kaybolduğu günden bu yana annesi E.E.'ye ulaşmaya çalıştığı ancak telefonun kapalı olması nedeniyle irtibat kurulamadığı  öğrenildi. Kızının annesinin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan Cihan Deveci, "Yüreğime soğuk su serpildi. Şimdi yasal işlemler devam ediyor. Kızımla buluşmayı bekliyorum. Kızımın bulunmasında başta güvenlik güçlerine sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Deveci, kızıdan haber aldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar, kızım annesindeymiş. Şu an çok rahatım. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu an polis savcılık ilgileniyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Ömer Halisdemir'in anısı Taksim'de yaşatılıyor
Taksim'deki 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platforma, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in heykeli konuldu.
Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi
İzmir'de 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 37 yaşındaki Sebahattin A, 4,5 saat boyunca ikna edilemedi.
Tartıştığı komşusunun oğlunu bacağından vurdu
Kocaeli'de komşusuyla tartışan K.K, tabancasıyla ateş açınca komşusunun 12 yaşındaki oğlunu vurdu, küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'te 100 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te polis tarafından durdurulup arama yapılan kamyonda 100 kilo eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

223
Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

Fetullah Gülen'in bir ayağı çukurda

357
Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

Seda Sayan: Aşk defterini kapattım

93
Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

Talisca: Allah yar ve yardımcımız olsun

39
Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

Konya'da DEAŞ'ın hücre evine baskın

63
Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

Katarlı çiftçilerin Suudi Arabistan'daki develeri telef oldu

129
Marcelo Lyon'a transfer oldu

Marcelo Lyon'a transfer oldu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM