Muğla’da kaza: 1 ölü 2 yaralı

Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti ve ağaca çarparak durabildi.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza sonrası araçta bulunan 22 yaşındaki Ali Aydın Alp olay yerinde yaşamını yitirirken, Gazi Akkaya isimli vatandaş ile ismi henüz tespit edilemeyen vatandaş yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 sağlık ekibi, Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, AFAD ve Trafik ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.