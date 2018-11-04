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Muğla'da kaza: 2 ölü 1 yaralı

Muğla'da limon yüklü kamyon otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 04.11.2018 - 04:44..
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Muğla'nın Fethiye İlçesinde limon yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'da kaza: 2 ölü 1 yaralı


25 METRE SONRA DURABİLDİ

Kaza Muğla- Fethiye Karayolu Osman Kaya Bulvarı Karagedik kavşağında meydana geldi. Ümit E. (33) yönetimindeki 32 AD 291 plakalı limon yüklü kamyon, Mustafa Kılıçarslan (54) idaresindeki 48 GZ 191 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüjde bulunan aydınlatma direğini yerinden söken araçlar yaklaşık 25 metre sonra durabildi.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Kılıçarslan ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Muğla'da kaza: 2 ölü 1 yaralı VİDEO


Muğla'da kaza: 2 ölü 1 yaralı


SÜRÜCÜ TEDAVİ EDİLİP GÖZALTINA ALINDI

Kaza nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü Ümit E'de Fethiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde sıkışan iki kişinin ceset yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafında otomobilden çıkarıldı. Cesetler Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonun kasasında buluna limonların kazada yola saçılması nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Karayolu ekiplerinin yolu temizlemesi ve araçların kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Muğla'da kaza: 2 ölü 1 yaralı


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