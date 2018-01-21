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Muğla’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 21.01.2018 - 21:26..
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Ramazan Topçu yönetimindeki 48 AJ 371 plakalı araç, Gülağzı mevkisinde U dönüşü cebinden karayoluna çıkış yaptığı esnada karayolunda seyir halinde olan Salih Saral yönetimindeki 48 YD 579 plakalı araçla çarpıştı.

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Çarpışmanın etkisiyle 48 YD 579 plakalı araçta bulunan araç sürücüsü Salih Saral, Ayfer Saral ve Ayşen Gülşen yaralandı. Aynı araçta bulunan Tahsil Saral ve Nabiye Saral yaşamını yitirdi. 48 AJ 371 plakalı araç sürücüsü Ramazan Topçu kazada ölürken, araçta bulunan Yasemin Topçu, Necla Topçu ve Çiğdem Topçu yaralandı.

Muğla’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

YARALILAR TEDAVİDE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı, jandarma ve trafik ekibi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AKS ekibi yönlendirildi.

Muğla’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

İtfaiye AKS ekibi yaralıları araçlardan kurtarırken, araç içinde ölen ve sıkışan üç kişi de ekiplerin çalışması sonrası çıkarıldı. Yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Muğla’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Muğla’da kaza: 3 ölü, 6 yaralı

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