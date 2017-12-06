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Muğla'da kaza yapan sürücü kayıplara karıştı

Muğla'da refüje çarpan şoför, otomobilinin yan yatmasının ardından olay yerinden kaçtı.

İHA | 06.12.2017 - 04:49..
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Muğla’nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak, orta refüje çarpıp yan yatan bir otomobil trafik ekipleri tarafından terk edilmiş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kazaya karışan araç sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Muğla'da kaza yapan sürücü kayıplara karıştı

ARACIN SAHİBİ ARANIYOR

Milas’ta Üçyol Mevkii’nde 48 VV 003 plakalı otomobil, Bodrum istikametine yöneldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde çarpıp, yan yatarak durabildi. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri sevk edilirken, yapılan araştırmada otomobilin içinde ve çevresinde hiç kimse bulanamadı.

Bölgede, kaza sonrası yaralı da bulunamazken, polis ekipleri kazaya karışan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Muğla'da kaza yapan sürücü kayıplara karıştı

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