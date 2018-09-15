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Muğla'da kızılçam ormanı yangını

Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

DHA | 15.09.2018 - 20:37..
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Muğla'da kızılçam ormanı yangını

Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan; 155 söndürme işçisi ve 150 destek elemanıyla karadan yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yörede yaşayanlar da destek verdi.

Bu sabah kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik orman yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

Muğla'da kızılçam ormanı yangını VİDEO


AYNI YERDE İKİNCİ YANGIN

Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra tekrar yangın başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü, havadan ve karadan müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı belirtildi.

Muğla'da kızılçam ormanı yangını

Muğla'da kızılçam ormanı yangını

Muğla'da kızılçam ormanı yangını

Muğla'da kızılçam ormanı yangını

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