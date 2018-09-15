Erdoğan Aliyev’in kabrini ve şehitlikleri ziyaret etti

Yerde yatan yaralıya müdahale etmek yerine olan biteni izlediler

1 Muğla'da kızılçam ormanı yangını Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

2 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

3 3.5 milyon liralık araç yolda kaldı Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

4 Katilleri yakalanan eşinin kabrini ziyaret etti Katilleri Afrin'de yakalanan Zeytin Dalı Harekatı şehidi Oğuz Kağan Usta'nın acılı eşi Saide Usta, 3,5 yaşındaki kızı Miray Nil ile Ankara'ya gelerek eşinin kabrini ziyaret etti.

5 Antalya'da kadına şiddet uygulayan kişiye gözaltı Antalya'da alkollü olan Hüseyin T., tartıştığı sevgilisi T.A.yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü. Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan T., polise teslim edildi.

6 Reyhanlı saldırısının planlayıcısının gözaltı süresi uzatıldı MİT Başkanlığı tarafından Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı olarak yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Yusuf Nazik'in gözaltı süresi 4 gün uzatıldı