Muğla’da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da konut satışları yüzde 15,2 azaldı.

1474 KONUT SATILDI

Muğla’da konut satışları 2018 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 oranında azalarak 1474 oldu. Bu satışların 492’si ilk satış, 982’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 262 konut satışı ve yüzde 14,5 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 291 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 64 konut satışı ve yüzde 4,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,4’lük payla 23. sırada yer aldı.

İPOTEKLİ SATIŞALR YÜZDE 64,7 AZALDI

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,7 oranında azalış göstererek 159 oldu. 159 ipotekli satışın 70’i ilk satış, 89’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 12 bin 734 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 12,1 olurken bu oran Muğla ili için yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLAR YÜZDE 2 ARTTI

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 oranında artış göstererek 1315 oldu. Bu satışların 422’si ilk satış, 893’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 92 bin 411 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.