Muğla'da köpeğe demirle saldıran cani gözaltında

İş yeri çalışanlarından Volkan Alaşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah geldiklerinde her yerde kan olduğunu ve köpeğin baygın şekilde yattığını gördüklerini söyledi.

"KAFASINA DİKİŞ ATILDI"

Yaralı köpeği hemen veterinere götürdüklerini anlatan Alaşan, "Kafasına dikişi atıldı. Köpeğin kimseye zararı yok. Gece bağlıyor, sabah salıyor, gezdiriyoruz. Sanayi esnafı tarafından da sevilen bir köpek. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı." dedi.

DEMİR ÇUBUKLA SALDIRDI

Güvenlik kamera kayıtlarında Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin önünde bağlı köpeğin yanına gelen Efe Ö'nün demir çubukla köpeğe vurduğu görülüyor. Şüpheli, yaklaşık bir dakika boyunca vurduğu köpeğin bayılmasının ardından olay yerinden ayrılıyor.

GÖZALTINDA

Yapılan şikayet üzerine Efe Ö, gözaltına alındı.