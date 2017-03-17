Muğla'da köpekleri zehirleyen kadın gülerek uzaklaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elindeki zehirli mamayı sokağa bırakarak bir köpeğin zehirlenmesine neden olan kadın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kimliği belirsiz kadının zehirli mamayı sokağa bıraktıktan sonra gülerek uzaklaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

KÖPEK HAREKETSİZ VE BİTKİN HALDE BULUNDU

Gümbet mahallesi Gediz sokakta iş yeri bulunan Selim Turan "Tarçın" isimli golden kırması köpeğini hareketsiz ve bitkin bir halde bulunca veterinere götürdü. Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan köpeğin zehirlendiği ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Hemen tedavi altına alınan Tarçın serum ve iğne verilerek müşade altına alındı. Köpeğinin nasıl zehirlendiğini öğrenmek için güvenlik kameralarını inceleyen Turan, bir kadının poşet içerisinde işyerinin önüne şüpheli hareketlerle mama bırakıp uzaklaştığını görünce şok oldu.

Tarçın isimli köpeğinin ise sokağa bırakılan zehirli mamaları yediğini gören Turan, kamera kayıtlarıyla birlikte Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek kadından şikâyetçi oldu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Serum verilen Tarçını tedavi eden Veteriner Hekim Yasin ince köpeğin Zehirlendiğini söyleyerek "Gece yarısı bize getirildi. Zehirlenme tespit ettik ve şuanda tedavisi devam ediyor.

Bu tarz zehirlenmeler genelde fare zehir ile yapılır ama tüm tedavileri yapıldı. Şu anda Tarçının sağlık durumu iyiye gidiyor. Birkaç gün içerisinde sağlığına tam olarak kavuşacak." ifadelerini kullandı.

"GÜLEREK UZAKLAŞMASINA ŞOKE OLDUM"

Köpeğin sahibi Selim Turan ise güvenlik kamerası görüntülerindeki kadının köpeğini zehirlendiğini iddia ederek "Kadın sokağın başından gelerek 2 arabanın arasında geçiyor. Elindeki poşette bulunan zehri sokağa dökmeye başlıyor. Daha sonra geri dönüp gülerek gidiyor.

Köpeğimiz halsizleşmişti ve kusmalar başlamıştı. Bizde Tarçını veterinere götürdük. İğne ve ilaç verilince geri eve getirdik. Bir baktık Tarçın daha çok krize girmeye başladı. Tekrar veterinere götürdük. Tahlilleri yaptırdık köpeğimizin zehirlendiği ortaya çıktı.



Bizde güvenlik kameralarını incelemeye başladık. Görüntüleri inceleyip bu durumu görünce şok olduk. Hemen emniyet güçlerine giderek durumu bildirdik ve şikâyetçi olduk. Bu durumu hayvan hakların derneklerinde ve sosyal medyada paylaşarak bu kişinin kim olduğunu ve bunun gibi insanların deşifre olmasını istedik.

Bu kadının bu toplumda yaşayamayacağını tüm sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Bu kişi bir an önce yakalanır ve cezasını çeker inşallah. Biz mamanın ne olduğunu anlayamadık şeker karışımı pirinçli buğday karışımlı yapışkan bir şeydi. Köpeğimiz zehirlendiğini anlamadan önce ben bu karışımı yerde gördüm."