Muğla'da köy kadınları yazdıkları oyunu sahnelediler

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisinin destekleriyle çalışmalarını tamamlayan topluluk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde oyunu sahneye koydu.

Oyun öncesi konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak kırsal kesimde yaşayan kadınların sosyal hayata katılmalarını önemsediklerini söyledi. Hazırlanan tiyatro oyunu ile köyde yaşayan kadınların fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini gösterdiklerini belirten Gümüş, Yaraş'taki kadınların tiyatro oyunu ile provalar esnasında dahi Türkiye'de gündeme oturduğunu dile getirdi.

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Funda Karadağ Dural da amaçlarının kırsalda yaşayan kadınların istedikten sonra neler yapabileceğini göstermek olduğunu ifade etti.

Yaraş Mahallesi kadınlarını oyuna hazırlayan tiyatro eğitmeni Ayhan İçöz ise oyunda Türkiye'de ilk defa doğaçlama tiyatro yöntemi ile 1960 yılındaki örf, adet ve gelenekleri sahneye taşıdıklarını kaydetti. İçöz, oyunu, kadınların kendileri yazıp, kendilerinin oynadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından "Yaraş'ta Düğün 1960" oyunu sahnelendi. Oyunda, kadınlar eşleri ve çocuklarıyla 1960'lı yıllarda bir köy düğününde yaşananları canlandırdı. Oyun sonunda salonu dolduran izleyiciler kadınları başarılı performanslarından dolayı uzun süre ayakta alkışladı.

RONALDO İLE BULUŞAN ÜMMİYE TEYZEDEN DESTEK

Programa onur konuğu olarak katılan Mersin'e bağlı Arslanköy'de kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve bir reklam filminde de futbolcu Cristiano Ronaldo ile kameralar karşısına geçen Ümmiye Koçak da Muğla'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Oyundan ve kadınların performanslarından çok etkilendiğine işaret eden Koçak, "Kadınlarımız yeter ki istesin yapamayacağı hiçbir şey yok. Buradaki kadınlarımız da çok zeki ve çok akıllı. Erkeklerimiz de kadınlara destek verirse ortaya böyle güzel eserler çıkıyor." diye konuştu.