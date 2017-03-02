Muğla'da maden ocağındaki kontrollü patlamada 1 işçi öldü

Olay, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı Mevkii'ndeki krom madeninde bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

KONTROLLLÜ PATLAMA ESNASINDA ACI KAZA

Madende yapılan kontrollü patlama sırasında savrulan taş parçaları, maden işçisi Sezgin Altın'ın göğsüne ve başına isabet etti. Boynunda kırık oluşan Sezgin Altın, diğer maden işçilerinin çağırdığı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Altın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Altın'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.