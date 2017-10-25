Muğla'da merdivenlerden düşen DJ ağır yaralandı

Paşatarlası Caddesi'nde ikamet eden Köseoğlu'nun (43) evin merdivenlerinde hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 acil servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Köseoğlu'nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

BASKIN ORAN'IN ÜVEY OĞLU

Akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu Köseoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

Oran, gazete almaya gittiğinde oğlunu yerde bulduğunu, daha sonra hastaneye kaldırdıklarını söyledi.

Hastanede, başarılı bir doktorun müdahale ettiğini vurgulayan Oran, "Şu anda durumu stabil. Doktorumuz birkaç gün uyutulacağını söyledi. Biz de bekliyoruz." diye konuştu.

OKAN BAYÜLGEN'İN PROGRAMINDA ÇALIŞTI

Bodrum'da gece kulüplerinde DJ'lik yapan Hasan Köseoğlu'nun oyuncu Okan Bayülgen'in televizyon programında bir dönem DJ'lik yaptığı öğrenildi.