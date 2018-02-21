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Muğla'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde yağan yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaza meydana geldi. Devrilen yolcu minibüsündeki 5 kişi yaralandı

İHA | 21.02.2018 - 23:03..
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Yolcu minibüsü Milas'ta seyir halindeyken, yolun kayganlaşması üzerine takla attı. Meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Muğla'da minibüs devrildi: 5 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bodrum’dan Yatağan’a seyir halindeki Selahattin G. yönetimindeki 48 BB 1010 plakalı yolcu midibüsü, Korucuk Mahallesi’ne geldiğinde gün boyunca etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ıslanan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, midibüste yolculuk eden Gamze Cengiz (31), Mücahit Çıvgın (28), Hatice Oral (32), Gülcihan Akyol(41) ve Mert Akyol (22) yaralandı.
Yaralılar, ihbar verilmesi üzere olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Milas ve Yatağan’daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürerken, ikisinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'da minibüs devrildi: 5 yaralı



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