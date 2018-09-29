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Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

Ula ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA | 29.09.2018 - 07:30..
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Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 48 S 0459 plakalı minibüs, Akyaka-Köyceğiz Karayolu Çıtlık mevkisindeki kavşakta, 06 AT 0346 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hüseyin, Gönül, Songül, Şinasi Demir ile Ruhugül Yıldız ve Cemalettin Topsakal yaralandı.

Otomobilde sıkışan Demir ailesinden 4 kişi, Büyükşehir Belediyesi AKS ve 112 acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı

BİR KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma ile Marmaris Devlet ve Yücelen hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Hüseyin Demir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan karayolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

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