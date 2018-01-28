Muğla'da minibüs kanala düştü

Babataşı Mahallesi’ndeki balıkçı teknelerinin bağlandığı kanalda minibüs olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 35 UBL 86 plakalı minibüsün içinde kimsenin bulunmadığını belirledi.
ÇEKİCİ MİNİBÜSÜ SUDAN ÇIKARDI
Plakasından sahibine ulaşılan minibüsün fren sistemindeki sorun nedeniyle kanala düştüğü tespit edildi. İçi su dolan minibüs, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla güçlükle kanaldan çıkarıldı.
VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİ
Kurtarma çalışmaları çok sayıda vatandaş tarafından meraklı gözlerle izlendi ve cep telefonlarıyla kaydedildi.