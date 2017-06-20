Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gümbet Mahallesi Turgutreis caddesi üzerindeki bir motosiklet tamircisine operasyon düzenledi. 26 Kez motosiklet hırsızlığından kaydı bulunduğu belirlenen işyeri sahibi A.E. gözaltına alındı.

İşyerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet ile çalıntı motosikletlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 500 bin TL değerinde parça ele geçirildi. İfadesi alınmak üzerde emniyete götürülen A.E. işlemlerinin tamamlanmasınan ardından adliyeye sevk edildi.



























