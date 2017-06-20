taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5241
EURO
3,9304
ALTIN
140,93
PETR
46,9000

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Bodrum İlçesi'nde, bir motosiklet tamircisinde yaklaşık 500 bin TL değerinde çalıntı lüks motosikletlere ait parçalar bulundu.

20.06.2017 - 00:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gümbet Mahallesi Turgutreis caddesi üzerindeki bir motosiklet tamircisine operasyon düzenledi. 26 Kez motosiklet hırsızlığından kaydı bulunduğu belirlenen işyeri sahibi A.E. gözaltına alındı.

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

İşyerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet ile çalıntı motosikletlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 500 bin TL değerinde parça ele geçirildi. İfadesi alınmak üzerde emniyete götürülen A.E. işlemlerinin tamamlanmasınan ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

İlginizi Çekebilir
Kızını öldürüp intihar etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızını tabanca ile öldüren baba, başına ateş ederek intihar etti.
Adana'da komşu kavgası ölümle bitti
İki komşu aile arasında evlerin arasına duvar örme meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yusuf ve İslam Alçelik kardeşler bıçaklanarak öldürüldü.
Diyarbakır'da polis aracıyla minibüs çarpıştı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, polis özel harekat timlerini taşıyan zırhlı midibüsle, minibüs çarpışması sonucu 2 kişi öldü.
Uçakta doğan bebeğe ömür boyu bedava bilet verildi
Hindistan'da özel havayolu şirketi Jet Airways, Koçi'ye gitmesi gerekirken acil iniş yapmak zorunda kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

25
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

9
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

5
Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı

Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit 6 asker yaralı

32
Portekiz'deki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor

Portekiz'deki orman yangınında bilanço ağırlaşıyor

4
Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

12
Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

Muğla'da motosiklet hırsızlarına operasyon

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM