taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.579
USD
3,5587
EURO
3,9702
ALTIN
143,93
PETR
52,2900

Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kontrolden çıkan öğrencileri taşıyan minibüs, kaldırıma çarparak devrildi.

17.05.2017 - 18:22
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Emin Acar (61) idaresindeki 48 S 3263 plakalı Karagedik İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, Osman Kaya Bulvarı yan yolunda, akaryakıt istasyonundan çıkan Volga Avcı (42) yönetimindeki 48 JG 473 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

KALDIRIMA ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, kaldırıma çarparak devrildi.

Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar, sürücü ile öğrencileri devrilen minibüsten çıkardı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emin Acar ise ayakta tedavi edildi.

Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

369
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

59
Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

187
Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

43
Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

Hande Yener ve Hakan Akkaya çalışanların maaşını ödemiyor

17
ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

ABD'den Kuzey Kore'ye destek veren ülkelere yaptırım

33
HSK'ya seçilen isimler belli oldu

HSK'ya seçilen isimler belli oldu

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM