Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, sanata olan ilgiyi artırmak için merdivenlerin basamakları piyano tuşu gibi dizayn edildi.

7

Elif Şafak gerçek gündemine döndü

Nobel alabilmek için ülkesine atmadık iftira bırakmayan Elif Şafak kısa süreliğine de olsa kendi gündemine döndü, LGBT paylaşımları yaptı.