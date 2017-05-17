Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 4 yaralı

Emin Acar (61) idaresindeki 48 S 3263 plakalı Karagedik İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, Osman Kaya Bulvarı yan yolunda, akaryakıt istasyonundan çıkan Volga Avcı (42) yönetimindeki 48 JG 473 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
KALDIRIMA ÇARPAN MİNİBÜS DEVRİLDİ
Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, kaldırıma çarparak devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı gören vatandaşlar, sürücü ile öğrencileri devrilen minibüsten çıkardı. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Fethiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emin Acar ise ayakta tedavi edildi.