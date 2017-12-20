Muğla'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin'le ilgili çalışmaların olduğunu söyledi.

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Reza Zarrab davasında Yargıç'ın ilginç isteği

ABD'de görülmeye devam eden ve artık jürinin kararının beklendiği Reza Zarrab davasında Yargıç, jüriye hukuksuz delillerle ilgili "delilin nasıl ele geçirildiğine dikkat etmeyin uyarısı" yaptı.