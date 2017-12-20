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Muğla'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

AA | 20.12.2017 - 20:45..
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Muğla'da Yaşat Sağlık  idaresindeki 48 S 5242 plakalı taşımalı eğitim öğrenci servisi, Yatağan-Milas karayolu Şahinler Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette giden Hasan Ali Çamlı yönetimindeki 48 EV 445 plakalı otomobille çarpıştı.

8 YARALI VAR

Kazada, serviste bulunan öğrenciler Aysu Dalgın (16), Hilal Gökçe (17), Tansu Karadayı (21), Oğuzhan Dalgın (16), Halit Dalgın (17) ve Mutlu Koku (15) Meltem Karadayı (15) ile otomobil sürücüsü Çamlı yaralandı.

Muğla'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 8 yaralı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLGİ ALDI

Yatağan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Baykal, okul müdürleri ve öğretmenler, hastaneye gelerek kaza ve yaralılar hakkında bilgi aldı.







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