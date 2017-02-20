Muğla'da ormanda kaybolan öğrencileri AKUT buldu

Antalya’nın Manavgat İlçesi’nden Fethiye’nin Kayaköy Mahallesi’ne doğa yürüyüşü için gelen Selahattin Aldaş ve Pemra Karaman, Af Kule’yi görmek için yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında el fenerlerini kaybeden ikili hava kararınca dönüş yolunu bulamadı. Ormanlık alandan çıkamayan ikili Kayaköy Mahallesi Sarnıç Mevkii’ne 500-600 metre mesafedeki ormanlık alanda mahsur kaldı.

Jandarmayı arayan ikili ormanda mahsur kaldıklarını söyleyerek yardım istedi. Bölgeye jandarma ekibi ile birlikte arazinin sarp olması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi de sevk edildi. AKUT ekibi, ikiliyi aramak için sarnıç mevkiinden ormanlık alana girdi. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından ekip, ateş yakarak ısınmaya çalışan ikiliye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan Aldaş ve Karaman AKUT ekibi ile birlikte patika yolda yürüyerek yola çıkartıldı.

"EL FENERİNİ KAYBETTİK, KAYBOLDUK"

Yol işaretlerini takip ederken kaybolduklarını söyleyen Selahattin Aldaş; Kaybolduktan 2 saat sonra bizi buldular. El fenerini kaybettiğimiz için yola devam edemdik dedi.

AÇIK TELEFONLA BULUNDULAR

Akut Fethiye Ekip lideri Fatih Işık; Bize jandarmadan 2 kişinin kayaköy’de kayıp olduğu ihbarı geldi. 8 kişilik ekiple aramaya başladık. Yönlendirme ve arkadaşların telefonları açık olduğu için iletişim kurabiliyordu. Bunun sayesinde arkadaşlara ulaştık diyen Işık, arkadaşları yola indirdik sağlık sorunları yok dedi.











