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Muğla'da otel mutfağında patlama

Fethiye ilçesinde bir otelin mutfak bölümünde meydana gelen patlamada, maddi hasar meydana geldi.

30.04.2017 - 01:17
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Foça Mahallesi İbrahim Gül Caddesi'ndeki 3 katlı bir otelin mutfak bölümünde, bugün saat 22.00 sıralarında patlama meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamada, mutfağın duvarı yıkıldı, otel ile çevredeki evlerin camları kırıldı. İlçenin farklı noktalarından duyulan patlama sesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan patlama nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Bomba imha uzmanı polisin inceleme yaptığı mutfaktaki patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruluyor. Otelin güvenlik kameraları incelemeye alınırken, patlamanın neden kaynaklandığına ilişkin soruşturma sürüyor.

Muğla'da otel mutfağında patlama

Patlama sırasında, otelde sadece bir müşteri ile resepsiyon görevlisinin olduğu belirten Foça Mahallesi Muhtarı İlker Can, müşterinin de patlamanın ardından otelden hemen ayrıldığını kaydetti. Can, "Patlama sırasında mutfakta da kimse yokmuş. Ekipler metan gazı sıkışması ihtimali üzerinde duruyor" dedi.

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama
Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

Muğla'da otel mutfağında patlama

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