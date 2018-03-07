Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

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En Karanlık Saat Türkçe altyazılı fragman

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HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, 2 haftada yapılan harekata hazırlık sürecini 1 saate indirmeyi başardı.

HvBS Afrin'de de kullanılıyor

Fethiye'de bir otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Forbes'ın dünyanın en zenginleri listesinde 200 sıra gerileyerek 766'ıncı oldu.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Özdemir, taburcu oldu. Gazi Özdemir'in annesi, "3 oğlum var. Gerekirse iki oğlumu daha yollarım" dedi.

Afrin gazisinin annesi: Gerekirse 2 oğlumu da gönderirim

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kökü çürüyen çam ağacı, park halindeki lüks bir aracın üstüne devrildi.

Ataşehir'de kökü çürüyen ağaç bir aracın üstüne devrildi

İlk maçta 5-0 yendiği Porto ile evinde berabere kalan Liverpool, 9 yıl sonra çeyrek finale çıktı.

1 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

2 Özel Harekatçılar ve Komandoların töreni sosyal medyada Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando'ların yeni görev yerlerine intikal etmeden önce düzenlenen yemin törenindeki görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

3 Trabzon'da 2 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, piyasa değeri 2 milyon TL olan 31 kilogram eroin ele geçirildi.

4 HvBS Afrin'de de kullanılıyor HAVELSAN tarafından geliştirilen Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi, 2 haftada yapılan harekata hazırlık sürecini 1 saate indirmeyi başardı.

5 Bakan Albayrak: Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız Enerji alanında kadın çalışanın az olmasından dolayı bu alanda pozitif ayrımcılık yapılacağını dile getiren Bakan Berat Albayrak, "Sizlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

6 Organ bağışı beklerken başkalarına umut oldu Böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle organ bağışı beklerken hayatını kaybeden Sinan Gürkan, başka hastalara umut olacak.