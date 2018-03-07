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Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

Fethiye'de bir otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

AA | 07.03.2018 - 03:26..
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21 yaşındaki Halil D.'nin kullandığı 07 SM 927 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Tersane mevkisinde yaklaşık 5 metreden denize düştü.

Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı

Muğla'da otomobil denize düştü: 2 yaralı VİDEO

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Halil D. ile yanında bulunan İlayda Belin (20) yaralandı. Olayın adından ters dönen otomobilden sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Araçta sıkışan Belin'i ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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