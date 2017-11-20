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Muğla'da PKK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla aranan ve Bodrum ilçesinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

20.11.2017 - 08:39
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Muğla'da PKK operasyonu

Muğla'da üniversite öğrencisiyken PKK/KCK'ya katıldığı ileri sürülen, Cizre 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hakkında yakalama kararı verilen Haldun K'nin Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

OTOGARDA YAKALANDI

Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin takibe aldığı zanlı, otogarda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Haldun K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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