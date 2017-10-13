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Muğla'da PKK'lı cenazesi alan HDP'li: Bilmiyorduk

Görevli olarak Muğla'ya gittiklerini ifade eden HDP'li Meral Danış Beştaş, incelemelerden sonra rapor hazırlayacaklarını söyledi.

13.10.2017 - 09:14
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Muğla'da düzenlenen "Fırtına" adlı operasyonda öldürülen teröristlerin cenazesini HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Mardin Milletvekili Erol Dora aldı.

TERÖRİST CENAZESİNDEN MECLİS'E

Teröristlerin cenazelerine sahip çıktıktan sonra Meclis'e gelen HDP'li Meral Danış Beştaş, tartışmalara neden oldu.

AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin tepkileri üzerine konuya ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan HDP'li vekil, ölenlerin kimliklerinin bilinmediğini söyledi.

Muğla'da PKK'lı cenazesi alan HDP'li: Bilmiyorduk

KİMLİKLERİNİ BİLMİYORDUK

Meral Danış Beştaş, "Dün Muğla’daydık, görevli olarak oradaydık. Biz hâlâ ölenlerin ve gözaltındakilerin kimlik bilgilerini bilmeden, hangi sıfatları olduklarını bilmeden gittik ve valilik ile başsavcılık randevu vermediği için biz gidip ailelerle, avukatlarla, tabip odasıyla ve baroyla görüştük.

ŞİKAYET RAPORU HAZIRLAYACAKLARMIŞ

Bizim amacımız, işkenceyi ve öldürmeme hakkını ortaya çıkaran bir rapor hazırlamak.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre de kişi kim olursa olsun öncelikle ülke, Türkiye de taraf olan ülkeler de öldürmeme ve işkence görmeme konusunda bir yükümlülük altındadır.

Biz kendimiz gittik oraya, savcılıkla görüştük, adli tıpta buluyorduk diyoruz, zaten bunu açıklıyoruz." diye konuştu.

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