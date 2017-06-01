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Muğla'da polise taşlı saldırı

Milas ilçesinde cezaevi firarisi şahsı yakalamak isteyen polis memurları taşlı saldırıda yaralandı.

01.06.2017 - 00:55
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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Y.K'nın ilçede olduğu ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında gözaltı işlemi sırasında Y.K'nın annesi iddiaya göre polis ekiplerine taşla saldırıda bulundu.

Olay yerine destek için çağrılan ekipte görevli memura da şüphelinin yakınları saldırıda bulundu. Bu sırada şüpheli Y.K. kaçtı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memurları S.O. ve A.Ç. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Muğla'da polise taşlı saldırı

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