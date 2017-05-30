taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5507
EURO
3,9755
ALTIN
144,19
PETR
52,0600

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Fethiye ilçesinde sahurda davul çalınmasının yasaklanmasını, Ramazan davulcuları protesto etti.

30.05.2017 - 23:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanana davulcular, davul çalarak ve mani söyleyerek sahurda davul çalınmasının yasaklanmasına tepki gösterdi. Davulcuların tepkisini, bazı turistler ve vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Davulcu Seyfettin Yılmaz (66), gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan davulunun örf ve adetler arasında yer aldığını ifade ederek, "Atalarımızdan sonra biz de ramazan davulunu çaldık. 'Turistler rahatsız oluyor' denilerek ramazan davulu yasaklandı. Tekrar ramazan davulunun çalınmasını istiyoruz." dedi.

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Yılmaz, eski ramazanların tekrar yaşanması, davulların çalınması için davullarla yasağa tepki gösterdiklerini ifade etti.

Davulcu Emrak Aktimur ise yetkililerin izniyle yeniden sahurda davul çalmak istediklerini kaydetti.

Ramazan ayında davul çalınması yasağının, Fethiye Belediyesi tarafından 4 yıl önce konulduğu öğrenildi.

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

Muğla'da Ramazan davulu yasağına davullu protesto

İlginizi Çekebilir
Manisa'da zehirlenen 48 asker tedavi altında
Hastaneye kaldırılan 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerden 48'inin tedavilerinin sürdürüldüğü bildirildi.
Mardin'de polis aracına bombalı saldırı: 2 polis yaralı
Kızıltepe ilçesinde devriye gezen zırhlı polis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada, 2 polis yaralandı.
TSK'dan Kato Dağı'na operasyon
Şırnak'ta Kato Dağı'nda güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 mağarada çok sayıda silah ele geçirildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde özel maden şirketine ait kömür ocağında göçük meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da zehirlenen 48 asker tedavi altında

Manisa'da zehirlenen 48 asker tedavi altında

0
Fransa'da akaryakıt stokları tükeniyor

Fransa'da akaryakıt stokları tükeniyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM