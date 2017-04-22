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Muğla'da sahte rakı operasyonu

Muğla'da yapılan operasyonda, bir evde 26 şişe sahte rakı ve av tüfeği ile silaha ait fişek ele geçirildi.

22.04.2017 - 13:07
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Menteşe'nin Göktepe Mahallesi Avcılar Mevkii'nde yaşayan N.A.'nın evinde kaçak üretilmiş içki bulunduğunu öğrenen jandarma, dün operasyon yaptı.

26 ŞİŞE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Bahçedeki kömürlükte tahtaların arasına gizlenmiş şekilde 26 şişe sahte rakı ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 av tüfeği ile 21 fişek bulundu. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, halkın sağlığını tehdit eden, ölümlere sebep veren ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.

Muğla'da sahte rakı operasyonu

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