Muğla'da sahte rakı operasyonu

Menteşe'nin Göktepe Mahallesi Avcılar Mevkii'nde yaşayan N.A.'nın evinde kaçak üretilmiş içki bulunduğunu öğrenen jandarma, dün operasyon yaptı.

26 ŞİŞE SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

Bahçedeki kömürlükte tahtaların arasına gizlenmiş şekilde 26 şişe sahte rakı ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 av tüfeği ile 21 fişek bulundu. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, halkın sağlığını tehdit eden, ölümlere sebep veren ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.