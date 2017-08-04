Muğla'da sevindiren hırsızlık

Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki kitapevi sahibi, 13 yıllık meslek hayatında ilk kez kitap çalan birini gördüğünü belirtirken işyerinden kitap çalındığını görünce biraz da sevindiğini söyledi.

KIYMETLİ EŞYALARI DEĞİL KİTAPLARI TERCİH ETTİ

Olay, geçen çarşamba günü saat 05.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'ndaki Fethiye Sahaf Kitabevi'nde meydana geldi. Bisikletiyle kitabevinin önüne gelen kimliği belirsiz bir genç, karanlıktan yararlanarak işyerine girdi. Önce işyerinin önünde üzeri bezle örtülmüş kitapları karıştıran genç, daha sonra kapıyı zorlayarak hediye eşya reyonları, güncel kitaplar ve bilgisayarın bulunduğu iç kısma girdi.

Kıymetli eşyaların hiçbirine dokunamayan hırsız, eline aldığı 10 kitapla kitabevinden dışarı çıktı. Kitapları bisikletinin sepetine dolduran hırsız, ardından uzaklaştı. Hırsızlık anı ve kitapları yerleştirmeye çalışırken elindeki bisikleti düşürdüğü anlar, kitabevinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖZÜR DİLERSE ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇECEK

Fethiye'de 13 yıldır kitabevi işlettiğini belirten Cumhur Durmaz, ilk kez kitap çalan birini gördüğünü, okuma oranının düşük olduğu ülkede, işyerinden kitap çalındığını görünce sevindiğini söyledi. Olayın tekrarlanmaması için hırsızdan şikayetçi olduklarını, ancak gelip özür dilemesi durumunda şikayetinden vazgeçebileceğini aktaran Durmaz, okumak isteyen ve parası olmayan herkese kitap hediye etmeye de hazır olduğunu kaydetti.

"BUNA 'HIRSIZLIK' DİYEMİYORUM"

Kendisini üzen tek şeyin sabah dükkanını dağınık bulmak olduğunu sözlerine ekleyen Durmaz, "Ben buna 'hırsızlık' diyemiyorum. Her ne kadar, giden kitaplarım olmuş olsa da, okuma yazma oranın çok düşük olduğu bir ülkede, birinin sabah karşı gelip dükkanınızdan kitap alıp gitmesi, buna sevinir misiniz, üzülür müsünüz karışık bir duygu. Sabaha karşı kitap çalınıyorsa buna sevinmek lazım. Dükkanda kıymetli objelerde vardı. Sadece kitap çalınmış" diye konuştu.