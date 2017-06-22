Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizinin çözümü için Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

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Türk askeri Katar'a gidiyor

Katar’daki üste görev yapacak ilk grup asker bugün gidiyor. Katar’a gidecek ilk grupta 25 asker ve 5 zırhlı araç var.