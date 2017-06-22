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Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisin ikazına rağmen kaçan otomobildeki 3 şüpheli yakalandı

22.06.2017 - 04:30
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Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

Taşyaka Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 48 JY 668 plakalı otomobili durdurmak istedi.

OTOMOBİLDEKİLER KAÇMAYA BAŞLADI

Polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobildekiler kaçmaya başladı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat kovalanan otomobil, polis aracıyla yolu kesilerek durduruldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Otomobil sürücüsü Eray Y. ile araçta bulunan Birkan Ç. ve Ayşegül K. gözaltına alındı.

Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

12 BİN 700 LİRA BULUNDU

Kovalamacanın başladığı noktada arama yapan polisler, yol kenarına atılmış 50, 100 ve 200 liralık banknotlardan oluşan 12 bin 700 lira buldu.

Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

İlk incelemede sahte olmadığı tespit edilen paralar, emniyete götürüldü.
Polis, araçtaki kişilerin kaçmalarının nedenini araştırıyor.

Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

Muğla'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca

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