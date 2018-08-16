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Muğla'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'da tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vuran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 16.08.2018 - 17:36..
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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı Ramazan O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Seydikemer İlçesi’nde Yayla Atlıdere Mahallesi’nde kendisini koyun hırsızlığı suçlamasıyla Jandarma’ya şikayet eden Necati Avşar’ı (54) av tüfeğiyle öldürmesinin ardından güvenlik güçlerine teslim olan Ramazan O.’nun (37) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

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