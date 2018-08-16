Muğla'da tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Polis, kendisini ısıran köpeğe ateş etti

1 Kılıçdaroğlu: Kurultay tartışması bitti Kemal Kılıçdaroğlu: Kurultay tartışması bitti.

2 Etimesgut Zırhlı Birlikler'de yemin töreni Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan yedek subaylar, uzman erbaşlar ile erler için yemin töreni düzenlendi.

3 Okyanus yüzeyindeki sıcaklıkta son 100 yılın rekoru Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, okyanus yüzeyi sıcaklığının son yüzyılın en üst seviyesine çıktığı tespit edildi.

4 Charles Bukowski’den insani duygular üzerine 15 alıntı Eserlerinde genellikle toplum dışı insanlar ve depresyonu konu edinen Charles Bukowski’den insani duygular üzerine seçtiğim 15 alıntı…

5 Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılar zirvesi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yabancı yatırımcılarla bir araya geldi. Albayrak "Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi.

6 Suriyeli kız kardeşler boğularak hayatını kaybetti Şanlıurfa'da iki Suriyeli kız kardeş boğularak yaşamını yitirdi.