Muğla'da tatilcilerin çöpleri toplanmaya devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini Muğla'nın Ula ilçesinde geçiren yaklaşık 100 bin kişinin ormanlıklar ile plajlarda bıraktığı çöpler, tepkilere neden oldu.
Kentte yaşayanlar sosyal medyadan çağrıda bulunup, Akyaka'da çevre temizliği etkinliği düzenledi.
2 TON ÇÖP DAHA
Kısa sürede onlarca kişiden paylaşıma destek geldi. Tatil cenneti Akyaka'da bir araya gelen çevreciler, ormanlıklar ile sahildeki çöpleri topladı.
Çevre temizliğinde halk plajı bölgesinde, gün boyunca 2 ton çöp toplandı.
Tatilin hemen ardından çöp toplama çalışmalarını başlatan belediye ekipleri de 4 bin 500 ton çöp toplamıştı.
Tatilciler gitti, çöpleri kaldı VİDEO