Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

İdlib'de 1 asker roket ve havan saldırısında şehit oldu.

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Çin'de füze savar denemesi

Çin, başarılı bir füze savar sistemi denemesi gerçekleştirdiğini açıklarken, tatbikatın hiçbir ülke ya da bölgeyi hedeflemediğini belirtti.