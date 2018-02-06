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Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Yaralanan 1'i çocuk 4 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA | 06.02.2018 - 09:06..
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Karaçulha Mahallesi zincirlikavak mevkiinde meydana gelen kazada, hastalanan oğlunu hastaneye yetiştirmeye çalışan Burak Sarıca yönetimindeki 07 SFP 30 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce reklam tabelasına çarptı ardından kanala uçtu.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Kazada Sarıca ile kardeşi Halil, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Çınar ve eşi Şeyma Sarıca yaralandı. Otomobilin kanal içinde ters dönmesi nedeniyle sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Sarıca ailesinin hastalanan oğullarını hastaneye getirdikleri öğrenildi.

Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla'da trafik kazası: 4 yaralı

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