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Muğla'da turistler yağmura yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir anda yağmurun bastırmasıyla birlikte tatilciler sürprizle karşılaştı.

İHA | 29.05.2018 - 17:10..
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İlçede etkili olan sıcak hava dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’nda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

ANİDEN YAĞMUR GELDİ

Ölüdeniz Mahallesinde aniden yağan yağmur Belcekız ve Kumburnu Plajları’nın birden boşalmasına neden olurken, turistler havlularına sarılı vaziyette yağmurdan kaçarak çevredeki restaurant ve barları doldurdu.

Muğla'da turistler yağmura yakalandı

DENİZE GİRENLER DE OLDU

Yağış nedeniyle bazı tatilciler sahilden ayrılırken, bazıları da şezlongların şemsiyelerinin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen bazı tatilciler ise denize girmeye devam etti. Yağmura gökyüzünde yakalanan yamaç paraşütü pilotları da havada zor anlar yaşadı.

Muğla'da turistler yağmura yakalandı

Muğla'da turistler yağmura yakalandı

Muğla'da turistler yağmura yakalandı

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