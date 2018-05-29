Muğla'da turistler yağmura yakalandı

İlçede etkili olan sıcak hava dolayısıyla Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız Plajı’nda yerli ve yabancı turistler yoğunluk oluşturdu.

ANİDEN YAĞMUR GELDİ

Ölüdeniz Mahallesinde aniden yağan yağmur Belcekız ve Kumburnu Plajları’nın birden boşalmasına neden olurken, turistler havlularına sarılı vaziyette yağmurdan kaçarak çevredeki restaurant ve barları doldurdu.

DENİZE GİRENLER DE OLDU

Yağış nedeniyle bazı tatilciler sahilden ayrılırken, bazıları da şezlongların şemsiyelerinin altına girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağışlı havaya aldırış etmeyen bazı tatilciler ise denize girmeye devam etti. Yağmura gökyüzünde yakalanan yamaç paraşütü pilotları da havada zor anlar yaşadı.