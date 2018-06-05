Akşam saatlerinde Göltürkbükü mahallesinden yolcu alan Türsab üyesi ve taşıma belgesi olan bir vip araç şoförü Uber zannedilince taksiciler tarafından durdurularak tartaklandı. Olayın ardından yüzlerce acente aracı toplandı. Eylem yapmak için sokağa çıkan şoförler Uber olmadıklarını yetki belgeleri olan taşıma araçları olduklarını söylemek için eylem yaptı.

Torba mahallesinde toplanan guruba Polis müdahale etmek isteyince yüzlerce şoför araçlarıyla arkadaşlarını tartaklayan Gölköy taksi durağına gitmek için yola çıktı. Yolun jandarma tarafından kapalı olduğunu öğrenen araç şoförleri istikametlerini değiştirerek Göltürkbükü mahallesine dağ yolundan taksi durağına ulaştı.

Muğla'da Uber kavgası

TURİST TAŞIYAN TAKSİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Olayın ardından jandarma dağ yolunu kapatarak lüks otellere giden taksileri geri çevirdi. Taksi içerisinde bulunan turistler taksilerde bekletildi. Acente araçlarının geliş güzergahına taksileri göndermeyen jandarma ekipleri can ve mal tehlikeleri olduğu konusunda taksi şoförlerine uyarıda bulunuldu.

TAKSİCİLER İLE ACENTE ŞOFÖRLERİ ARASINDA ARBEDE

Dağ yolunu kullanarak taksi durağının önüne kadar gelen acente araçları, jandarma tarafından durduruldu. Şoförlerle konuşan jandarma ekipleri grubu sakinleştirmeye çalıştı. Yüzlerce aracın geldiğini duyan taksi şoförleri de taksi durağının önüne geldi. Bir anda birbirine giren taksi şoförleri ve acente şoförlerini, Jandarma ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Jandarma ekipleri silah kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. Karşılıklı söz dalaşına giren şoförleri sakinleştirmek ise Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Kablı ve Bodrum İlçe Jandarma komutanına düştü. İki tarafla da konuşan Jandarma komutanı ve Kablı, olayları büyümeden engelledi.

Taksi şoförleri Uber nedeniyle ekmeklerinden olduklarını söyleyerek “Evlere kadar girdiler. Yeter artık bundan sonra Uber geçti yok” ifadelerini kullandılar.

Acente Şoförleri ise Uber olmadıkların ifade ederek “Biz resmi belgeleri olan Türsab'a bağlı araçlarız. Müşterimizi aldığımız zaman bizi Uber sanıyorlar. Sonra da bizi Uber olmakla suçluyorlar” şeklinde konuştu.

TAKSİCİLER ŞEHİR TUTU ATTI

Olayın ardından Gümbet dolu alanı bölgesinde toplanan Acente şoförleri kendilerinin Uber olmadığını belgeleri olan taşıma araçları olduğunu açıkladı. Taksi şoförleri ise Bodrum merkeze konvoy halinde gelerek Uber’e karşı olduklarını belirtmek için şehir turu atarak eylem yaptı.