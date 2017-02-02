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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'da polisin "sokak satıcıları"na yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

02.02.2017 - 17:32
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, "sokak satıcısı" tabir edilen kişilerin, Muğla'da piyasaya uyuşturucu sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu H.S. ve S.C.D'nin Adana'dan Muğla'ya uyuşturucu madde getireceği ve piyasaya süreceğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alındığı operasyonda 10 kilo 111 gram esrar ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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