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Muğla’da uyuşturucu operasyonu

Bodrum ilçesinde yılbaşında uyuşturucu satmak için hazırlık yapan tacirler polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 29.12.2016 - 01:58
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Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı için ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldıkları bir aracı uygulama noktasında durdurdu. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler, 1 kilo esrar maddesi, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas tartı ele geçirilirken, araçta bulunan Z.S., E.T. ile F.E.T. isimli kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Z.S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. Diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

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