Akdeniz'de uyuşturucu operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleriyle uluslararası sularda bir gemiye yapılan ortak operasyonda 1 ton 71 kilogram eroin ele geçirildi.
PİYASA DEĞERİ 200 MİLYON LİRA
Ele geçirilen uyuşturucunun pisaya değerinin 200 milyon lira olduğu belirtiliyor.
Muğla Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığına çekilen geminin 9 kişilik mürettebatı ise gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...