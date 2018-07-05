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Bodrum'da yangın

Bodrum'da makilik ve otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İHA | 05.07.2018 - 16:19..
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Bodrum'da yangın

Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangına havadan 1 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edilmeye başlandı. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Bodrum'da yangın


VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hızla büyüyen yangını söndürmek için çevrede bulunan vatandaşlar da seferber oldu. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şu ana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi.

Muğla'da yangın VİDEO


Bodrum'da yangın

Bodrum'da yangın

Bodrum'da yangın

Bodrum'da yangın

Bodrum'da yangın

Bodrum'da yangın

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