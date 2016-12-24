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Muğla'da yapı markette yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat malzemeleri satılan bir yapı markette çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

AA | 24.12.2016 - 06:41
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Muğla'da yapı markette yangın

Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde bulunan bir yapı markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANICI MADDELER YÜZÜNDEN YANGIN BÜYÜDÜ

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanıcı maddeler de bulunduğu için binanın tamamını saran ve zaman zaman patlamalar yaşanan alevlere güçlükle müdahale etti.

Muğla'da yapı markette yangın

İş yeri çalışanları ve vatandaşların söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yapı markette büyük hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.

Muğla'da yapı markette yangın

Bu arada, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, zaman zaman patlamalar olduğu ve alevlerin tüm binayı sardığı görülüyor.

Muğla'da yapı markette yangın

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