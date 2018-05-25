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Muğla'da zincirleme kaza

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si yabancı 4 kişi yaralandı.

İHA | 25.05.2018 - 21:23..
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Fethiye-Muğla karayolu Ortaca giriş kavşağında meydana gelen kazada, Muğla Fethiye istikametinde seyrederken kavşaktan U dönüşü yaparak Fethiye Muğla istikametine dönmek isteyen Rıdvan Gökçen’in yönetimindeki 48 N 5024 plakalı araca önce Fethiye Muğla istikametindeki Bekir Çapkın’ın kullandığı 55 EL 262 plakalı araç çarptı.

YARALILAR TEDAVİDE

Meydana gelen zincirleme kazada 48 N 5024 plakalı aracın sürücüsü Rıdvan Gökçen, 55 EL 262 plakalı aracın sürücüsü Bekir Çapkın, 48 SN 823 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Konstantin Surikov, Vadim Mashkov yaralandı. İhbar üzerine 112, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılardan Çapkın Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muğla'da zincirleme kaza

Muğla'da zincirleme kaza

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