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Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

Kargolanma sırasında üzerine kimyasal döküldüğü zannedilen gelinlik kolisi sağlıkçılar dahil 9 kişiyi hastanelik etti.

16.06.2017 - 15:41
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde satış yapan gelinlik mağazasına, bugün öğle saatlerinde kargo görevlileri tarafından üzerinde ıslaklık bulunan bir koli bırakıldı.

Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

KOLİYİ AÇINCA KOKU YAYILDI

İçerisinde gelinlik bulunan koliyi açan işyeri görevlileri, etrafa anında yayılan kokudan rahatsızlandı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE ETKİLENDİ

Mağaza yetkilileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kokudan sağlık görevlileri de etkilendi.

Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

9 KİŞİ TEKER TEKER YIKANDI

Kusma, mide bulantısı, burun ve göz yanması şikayeti bulunan mağaza çalışanları ile sağlık görevlileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4'ü sağlıkçı 9 kişi hastanenin dekontaminasyon odasına teker teker alınarak, yıkandı.

ÖZEL EKİPLER GELİNLİKLERİ İNCELEYECEK

UMKE ekipleri ise özel giysileri ile mağazanın hemen yanındaki pasaja konulan gelinlik ve kıyafetleri poşetlere doldurdu. Kıyafetlerin Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde inceleneceği öğrenilerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

KARGOLANMA ESNASINDA KİMYASAL DÖKÜLMÜŞ OLABİR

Zehirlenmelerin kolinin üzerine dökülen bir kimyasaldan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, olayla ilgili olarak hastaneye getirilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtip, "Zehirlenlere müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerinden 4 kişi de zehirlendi. Hepsinin dekontaminasyon odasında yıkanma işlemi gerçekleşti. Şu an itibariyle gözetim altındalar. Kargoda talihsiz bir olay yaşandı" dedi.

Muğla'daki bir gelinlik mağazasında kimyasal dehşeti

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