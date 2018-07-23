Muğla'da fuhuş operasyonu

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bazı masaj salonlarına fuhşa aracılık ve yer temini iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 17 Temmuz’da düzenlenen operasyonda 11'i kadın 22 şüpheli gözaltına alınmış, salonlarda çalıştırılan 59 kadının ifadesine başvurulmuştu.