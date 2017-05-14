Muğla'daki kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Buca ilçesinden Marmaris'e giden Armağan Sertbaş yönetimindeki 03 FR 747 plakalı tur midibüsünün Muğla-Marmaris yolunun Sakar Geçidi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle virajı alamayarak bölünmüş yoldaki beton bariyerleri ve yolun kenarındaki çelik bariyerleri aşarak yaklaşık 30 metreden uçuruma yuvarlandığı, kazada 24 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle:



Armağan Sertbaş, Fatma Sevindik, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Nesrin Öksüz, Habil Güler, Mükerrem Salcan, Ayşe Nur Namlıarkan, Hatice Güllü, Selda Altay, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Melisa Şele, Feray Akın, Zübeyde Çalık, Gülüzar Kılıç, Leman Kılıç, Cemile Sönmez, Münire Güler, Fermudiye Ay, Leyla Konakçı, Zeynep Öksüz ve Sultan Karadağ.



Kazada, yaşamını yitiren 1 kişinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmanın ise devam ettiği aktarıldı.



Kazada yaralanan Yasemin Namlı Arkan, Azime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ecrin Ökten, Bahar Sinur, Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur'un ise tedavilerinin sürdürüldüğü kaydedildi.