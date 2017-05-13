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Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla'da tur otobüsü, keskin virajı alamayarak 30 metre yükseklikten yuvarlandı.

13.05.2017 - 15:24
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Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada, her türlü uyarı ve işaretleme olmasına rağmen 31 yolculu tur otobüsü, 30 metrelik yükseklikten aşağı düştü.

Korkunç kazada şoför de dahil 23 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

"ARAÇ ARIZASI"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürun, yoldan kaynaklı bir problem olmadığını şu ifadelerle anlattı; "Aracın büyük olması ve teknik bir arıza olması nedeniyle araç kontrolünün kaybedildiğine dair kanaat var. Yolda tüm önlemler alınmıştı. "

Yetkililer kazayla ilgili iki ihtimal üzerinde duruyor. Midibüsün ya viraja hızla girdiği, ya da freni patladığı düşünülüyor.

Otobüsün refüjü aşarak şarampole yuvarlandığı da ifade ediliyor.

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

YOLCULARDAN BİRİ BEBEK

Muğla Vali Vekili Köten'in açıklamasına göre otobüste bir bebek de vardı; "Tahminimizce midibüste 31 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan biri bebek.

ANNELER GÜNÜ İÇİN ETKİNLİĞE GİDİYORLARDI

Haftasonu gezisi için gelen orta yaşlı kadınlar ve çocuklar Anneler Günü için bölgeyi ziyaret ediyorlardı."

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

Muğla'daki kazada otobüs 30 metre yükseklikten düştü

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