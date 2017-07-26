Muğla'daki ormanda hint keneviri ele geçirildi

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Fadıl Mahallesi Kuzualan Mevkii'nde ormanlık alanda, izinsiz hint keneveri yetiştirildiğini belirledi.
123 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Bölgede operasyon düzenleyen jandarma, yaklaşık 1 dönüm alana çekilmiş, boyları ortalama 1 metre uzunluğunda tolyam 123 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma, hint kenevirlerini yetiştirdikleri ileri sürülen Y.C., B.A., ve N.A.'yı gözaltına aldı. Üç şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.