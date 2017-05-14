Muğla'daki trafik kazasının ardından cenazeler defnedildi

Anneler Günü gezisi için İzmir Buca'dan Marmaris'e giden 34 kişilik grubu taşıyan tur otobüsü dün virajı alamayıp 30 metreden düşünce üçü erkek 21'i kadın 24 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Gözü yaşlı aileler bugün cenazelerini teslim aldı.





DHA'nın haberine göre; kazada hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle; Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı.

Yaralıların iismleri ise şöyle; Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur.





Kazada midibüsün altında kalan araçta mucize eseri ölen olmadı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından sabaha karşı İzmir'e getirilirken Şoför Armağan Sertbaş'ın otopsi işlemi uzun sürdüğü için öğle saatlerinde kente geldi. Acılı aileler, Kaynaklar Mezarlığı'nda cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazelerini teslim aldı.





"MAHALLE TURLARINDAN VAZGEÇİLSİN"

Kazada ölen Sultan Karadağ'ın arkadaşı Fahriye Aras, Karadağ'ın bir hastanede temizlik işçisi olarak çalıştığını, kendisini de geziye davet ettiğini ancak çocukları ziyaretine geldiği için gitmediğini belirterek, mahalle arasında düzenlenen bu tür turların denetimsiz olduğunu ileri sürdü ve şöyle dedi:

"Çok iyi arkadaştık, hastenede temizlik işçisi olarak çalışıyordu. Geziye beni de çağırmıştı ama çocuklarım burada olduğu için gitmedim. Böyle mahalle arası düzenlenen turlardan vazgeçilsin ya da denetlensin. Bu kazada kesin ihmal var. İhmal olmasa bu kadar ölüm olmazdı. Ben de daha önce böyle turlara katıldım ama mahalle arasında düzenlenen tur değildi. Başımız sağ olsun." dedi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI"

Kazada hayatını kaybeden Sultan Karadağ'ın kızı Beyza karadağ'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğunu vurgulayan arkadaşı Ayla Karakılıç, Beyza'nın Anneler Günü'nde annesiz kaldığını vurgulayarak, "Sultan'la çocuklarımızdan dolayı arkadaştık. Şimdi ben bu durumu çocuğuma nasıl anlatacağım, bilemiyorum. Bizi de geziye davet etmişti ama gitmedik. benim gelemeyeceğimi öğrenince kızımın gelmesi için ısrar etti, etti, hatta 'o zaman kızın gelsin, Beyza ile iyi vakit geçirirler' dedi. Ben çocuğumu göndermedim. İyiki göndermemişim. Sultan'la her gün görüşüyorduk şimdi kızı Beyza yaralı. Kızı Anneler Günü'nde annesiz kaldı." dedi.

ŞOFÖR FARKLI CAMİDEN DEFNEDİLECEK

Üç cenaze Çanakkale'ye gönderilirken Şoför Sertbaş'ın cenazesinin Öğle Namazı'nda diğer cenazelerden farklı Kaynaklar Merkez Cami'nde kılınacak cenaze namazıyla toprağa verileceği öğrenildi. Diğer cenazeler öğle namazında Eyüp Sultan Cami'nde ikindi namazında Yaylacık Cami'nde toprağa verilecek. İkinci namazı'ndaki cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her iki camideki cenaze törenine de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya'nın katılacağı öğrenildi.

ÜÇ KIZ KARDEŞİN ACI HİKAYESİ

Kazadan sonra acının düştüğü Yaylacık Mahallesi'ndeki evlerden feryatlar yükseldi. Her birinin ayrı hayat hikayesi olan 24 candan en dikkat çekenler ise üç kız kardeşin yaşattığı acı oldu. Birlikte eğlenmenin hayalini kuran kardeşlerden iki çocuk annesi Fatma Sevindik ve bir çocuk annesi Hatice Güllü hayatını kaybetti, kardeşleri bir çocuk annesi Bahar Sinur ağır yaralandı. Üç kardeşten geriye kazadan yarım saat önce verdikleri molada turdaki diğer yolcularla ve kendilerini çektikleri mutluluk fotoğrafları kaldı. Üç kız kardeşin, geziden bir gece önce yakınlarının düğününde de bir arada oldukları öğrenildi. Bahar Sinur'un, üç kız kardeş çektirdikleri fotoğrafları üzerine kalp çizip sosyal medya hesabında yayınladığını gören yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Geziye üç yakınıyla gitmekten son anda vazgeçen ölen üç kız kardeşin kuzeni Gönül Dişsiz, “Biz de aynı otobüste olacaktık ama son anda vazgeçtik. Belki bizde hayatımızı kaybedebilirdik. Ölen kız kardeşler yakınlarım. Çok mutluluklardı. Anneler gününü mutlu kutlamanın hayalini kuruyorlardı. Ama olmadı." dedi.